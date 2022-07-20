Вслед за набережной в Жукове благоустроят территорию возле Ледового дворца

На днях администрация Жуковского района анонсировала благоустройство еще одной общественной зоны.

В этом году город Жуков получил грант на реализацию проекта «Умная спортивная площадка», которая появится на пустыре возле Ледового дворца. Работы обещают начать уже совсем скоро. В администрации уверены – эта спортплощадка станет одной из лучших в районе.

Ранее в Жукове после получения федерального гранта в 50 миллионов рублей обустроили городскую набережную. Там появились пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, оборудовали пляж, площадку для игры в пляжный волейбол. Сделали велодорожку и автостоянку, установили освещение и видеонаблюдение, появились пирсы для рыбаков, а на берегу - амфитеатр.

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