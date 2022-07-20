Жители Обнинска смогут бесплатно проконсультироваться с юристами

В пятницу, 22 июля, для жителей наукограда будет организован День бесплатной правовой помощи.

С 11:00 до 14:00 на центральной аллее Городского парка в Старом городе будет функционировать передвижной консультационный пункт. На вопросы граждан ответят юристы Аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области.

Воспользоваться бесплатной помощью смогут все желающие.

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