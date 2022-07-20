В Малоярославецком районе ликвидировали 4 стихийные свалки

Сразу в четырех поселениях Малоярославецкого района сотрудники прокуратуры выявили нарушения в области охраны окружающей среды и жилищно-коммунального хозяйства.

Дело в том, что местные власти не уследили за появлением стихийных свалок на территориях своих поселений. В том числе в мусоре погрязли и площадки, где установлены контейнеры для сбора ТБО.

За нарушение правил благоустройства в отношении четырех глав администраций сельских поселений прокуратура инициировала возбуждение административных дел. В итоге, несанкционированные свалки были ликвидированы.