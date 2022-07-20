В Белкинском парке Обнинска появились эко-шезлонги
На днях в Белкинском парке наукограда были установлены шезлонги.
Как сообщила глава администрации Татьяна Леонова, новые объекты для отдыха появились здесь по многочисленным просьбам горожан – жители неоднократно озвучивали эту идею в соцсетях градоначальницы.
Что немаловажно, лежаки выполнены из переработанного материала.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!