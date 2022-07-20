В Белкинском парке Обнинска появились эко-шезлонги

На днях в Белкинском парке наукограда были установлены шезлонги.

Как сообщила глава администрации Татьяна Леонова, новые объекты для отдыха появились здесь по многочисленным просьбам горожан – жители неоднократно озвучивали эту идею в соцсетях градоначальницы.

Что немаловажно, лежаки выполнены из переработанного материала.

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