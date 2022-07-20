В Обнинске проведут автофлешмоб

Вечером в среду, 20 июля, в наукограде пройдет автофлешмоб «Рули аккуратно», приуроченный к предстоящему Дню города, который будут отмечать 30 июля.

К участию были приглашены активные и аккуратные водители города, которые должны были заполнить соответствующую заявку на сайте организаторов. Сейчас подача анкет уже завершена, все обсуждения с участниками проходят в закрытой группе. Стоит отметить, что организаторы хранят интригу и все еще не раскрывают в какую фигуру должны будут выстроиться машины, но обещают, что зрелище будет грандиозным.

Мероприятие пройдет при поддержке городского отдела ГИБДД.

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