Фура устроила массовое ДТП в Жуковском районе

Во вторник, 19 июля, на 107 километре трассы А-130 в Жуковском районе произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, 45-летний водитель фуры "Скания" с полуприцепом двигался со стороны Москвы в Рославль и, не рассчитав дистанцию, врезался в отечественный автомобиль ВАЗ-2114, которым управляла 32-летняя женщина.

От удара отечественный автомобиль догнал «Ладу Весту», за рулем которой также сидела 35-летняя авто-леди. Та в свою очередь настигла «Мерседес» С-240, чей 25-летний водитель повредил впередистоящую «Шкоду Суперб».

В результате ДТП пострадали два пассажира ВАЗа: 12-летняя девочка и женщина. Они были доставлены в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.