Обнинский «Квант» начал сезон с тяжелой ничьи

В минувшие выходные обнинский футбольный клуб «Квант» открыл новый сезон с выездной встречи. Наукоградцы сыграли в Москве с ФК «Строгино».

Как сообщили в клубе, матч получился тяжелым, вырвать ничью 1:1 обнинцам удалось лишь в самом конце.

- Непростое начало, но никто и не ожидал иного, - заявили в клубе. - Отдельно отметим дебют Максима Скобелина на профессиональном уровне в возрасте 18-ти лет! Ждем теперь и первых результативных действий.

После небольшого отдыха «Квант» будет готовиться к следующей выездной встрече – во втором туре наши парни сыграют в Тамбове с местным «Спартаком».

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