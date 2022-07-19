В деревне Кабицыно выявили очаг птичьего гриппа

Как сообщили в понедельник, 18 июля, в администрации Боровского района, в личном подсобном хозяйстве деревни Кабицыно выявлен очаг гриппа среди домашней птицы.

- В угрожаемой зоне (5 км от очага) запрещены: ввоз и вывоз птицы, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, проведение ярмарок и выставок с домашней птицей, также частично запрещена охота на птиц, за исключение охоты в целях регулирования численности. На расстоянии 10 километров от угрожаемой зоны будет проводиться регулярное наблюдение за птицами, - заявили власти.

Специалисты Боровской районной станции по борьбе с болезнями животных проводят необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения вируса на территории всего района.

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