Обнинск наряжают ко Дню города
В наукограде в субботу, 30 июля, отметят 66-летие со дня образования Обнинска. По такому случаю коммунальные службы уже начали украшать город декоративными элементами, а центральные улицы стали вычищать тщательнее обычного.
Так, например, на днях на улице Королева была замечена спецтехника, подметающая смет вдоль бордюров. А на проспекте Маркса специалисты службы озеленения установили стойки с цветами.
Единственное, за что сейчас переживают обнинцы – не уничтожат ли все эту красоту вандалы еще до наступления праздника.
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