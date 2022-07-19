Обнинск наряжают ко Дню города

В наукограде в субботу, 30 июля, отметят 66-летие со дня образования Обнинска. По такому случаю коммунальные службы уже начали украшать город декоративными элементами, а центральные улицы стали вычищать тщательнее обычного.

Так, например, на днях на улице Королева была замечена спецтехника, подметающая смет вдоль бордюров. А на проспекте Маркса специалисты службы озеленения установили стойки с цветами.

Единственное, за что сейчас переживают обнинцы – не уничтожат ли все эту красоту вандалы еще до наступления праздника.

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