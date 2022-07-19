В Жуковском районе прошел турнир по флорболу

В деревне Корсаково Жуковского района активно развивается необычный вид спорта – флорбол, или по-другому – хоккей в зале. Суть такая: соревнуются две команды, которые играют в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры проста и понятна – как можно больше мячей забить в ворота соперника.

В минувшие выходные на многофункциональной спортивной площадке деревни Корсаково прошел турнир по флорболу «Золотая клюшка - 2022», в котором приняли участие 19 команд - это около 150 человек. Соревновались спортсмены в четырех группах.

Как отметили в администрации Жуковского района, число участников в этом году стало рекордным.

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