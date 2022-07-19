В деревни Белкино 20 июля на полдня отключат свет
В среду, 20 июля, жители деревни Белкино в Обнинске на девять часов останутся без электричества. Света в домах не будет с 8:00 до 17:00.
Как пояснили в администрации города, это связано с плановыми работами на электросетях.
- Специалисты МП «Горэлектросети» заменят воздушные линии на кабельные для повышения надежности электроснабжения, - уточнили в мэрии.
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