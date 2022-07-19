Обнинцев стали реже кусать клещи

Представитель Межрегионального управления №8 в понедельник, 18 июля, на планерке в администрации города представил статистику по укусам клещей.

Так, за неделю в медицинские организации города обратилось 17 человек (из них двое – дети), пострадавших от укусов паразитов. На предыдущей неделе эта цифра была 25.

Всего за этот сезон в Обнинске от укусов клещей пострадали 107 человек, в том числе 25 детей.

Что примечательно, в прошлом году этот показатель был чуть ли не втрое выше - за аналогичный период 2021 года клещи покусали 146 обнинцев.

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