Обнинцев призвали снова надевать маски в общественных местах

В понедельник, 18 июля, на планерке в администарции города заведующий Поликлиникой №1 Кирилл Фогельзанг призвал жителей наукограда вновь начинать носить маски в общественных местах.

По его словам, говоря о коронавирусе, граждане забывают о существовании остальных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Они никуда не делись и от них тоже стоит защищать свое здоровье.

- Все устали от масок, но выходят в магазин или посещая общественное мероприятие, стоит надевать маску, - заявил Кирилл Фогельзанг. - Этим уже никого не удивишь, этим вы ничего не нарушаете, и никто над вами сместятся не будет.

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