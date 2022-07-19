В Малоярославце задержали водителя, гоняющего по городу пьяным и без прав

На днях патруль ГИБДД в Малоярославецком районе для проверки документов остановил иномарку. Однако, как заявил полицейским 35-летний водитель, удостоверения при себе у него нет, дескать, забыл в другой куртке. Сотрудники полиции проверили базу данных и выяснили – оказывается, ранее мужчину лишили водительских прав и он в принципе сейчас не должен быть за рулем.

Более того, инспекторы обратили внимание на странное поведение шофера и резкий запах алкоголя. В присутствии понятых они предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Как они и подозревали – водитель был пьян.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

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