Обнинцы в июле перевели мошенникам более 10 миллионов рублей

Как сообщил в понедельник, 18 июля, на еженедельной планерке в администрации города начальник обнинского ОМВД Александр Кулигин, только за последний месяц жители наукограда передали мошенникам более 10 миллионов рублей.

Причем переводят граждане весьма серьезные суммы – по несколько миллионов за раз. И, что самое невероятное – идут в банк и берут под это дело кредиты!

- При даче объяснений говорят, что знают о мошеннических схемах, но думают, что с ними такого случиться не может, - пояснил действия пострадавших Кулигин.

Он также напомнил жителям Обнинска: банки сами звонить не будут! Нельзя по указанию их «сотрудников» снимать и переводить свои финансы на чужие счета.

Так, например, недавно трое обнинцев, следуя таким «инструкциям», не только потеряли свои накопления, но и влезли в кредиты. В одном из случае ущерб составил более 3,5 миллионов рублей, во втором – свыше 4 миллионов, в третьем – женщина перевела более 1,4 миллиона рублей.

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