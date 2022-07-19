В Малоярославецком районе микроавтобус влетел в отбойник
Ночью во вторник, 19 июля, на 120 километре Киевской трассы в Малоярославецком районе произошло ДТП.
Микроавтобус «Мерседес» въехал в отбойник. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате аварии есть несколько пострадавших, им была оказана медицинская помощь. На месте ДТП работали спасатели и патруль ГИБДД.
Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек и пять единиц спецтехники.
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