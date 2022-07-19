В Малоярославецком районе микроавтобус влетел в отбойник

Ночью во вторник, 19 июля, на 120 километре Киевской трассы в Малоярославецком районе произошло ДТП.

Микроавтобус «Мерседес» въехал в отбойник. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате аварии есть несколько пострадавших, им была оказана медицинская помощь. На месте ДТП работали спасатели и патруль ГИБДД.

Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек и пять единиц спецтехники.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.