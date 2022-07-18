На Атомный марафон в Обнинске зарегистрировалось уже больше 1000 участников

В понедельник, 18 июля, на еженедельной планерке в администрации Обнинска председатель спорткомитета города Константин Олухов рассказал о подготовке к Атомному марафону, который пройдет в наукограде в День города, 30 июля.

По его словам, на данный момент зарегистрировались 1062 участника. Учитывая, что регистрация будет открыта еще в течение семи дней, количество марафонцев в этом году может стать рекордным.

Помимо прочего, активно заявляют о себе и байкеры. Так, на ежегодный мотокросс, который пройдет недалеко от плотины в субботу, 23 июля, зарегистрировалось более 150 спортсменов из 12 регионов страны, кроме того ожидаются участники из Белоруссии.

- Открытие соревнований в 11:45, в 12:00 – первый заезд, - уточнил Олухов.

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