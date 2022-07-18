На Ворсино обрушился град

Синоптики и сотрудники Главного управления МЧС по региону в понедельник, 18 июля, с самого утра предупреждали жителей Калужской области о непогоде.

В итоге, к вечеру в областном центре пролился дождь, в Обнинске минут 15 побушевал порывистый ветер, а вот на Боровский район обрушился град.

Наша читательница поделилась видео из деревни Ворсино, где жители сегодня вынуждены были спасаться под крышами и навесами от падающих льдинок. В некоторых местах градом засыпало так, что казалось на дворе снежный январь, а не середина июля.

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