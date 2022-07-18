Морозовскую дачу в Обнинске обработали от клещей и комаров

В минувшие выходные на Морозовской даче открылся шестой фестиваль художников – пленер-фест - который, по сути, дал старт череде мероприятий, посвященных предстоящему Дню города.

Как сообщила в понедельник, 18 июля, на еженедельной планерке в администрации начальник управления культуры Ирина Фалеева, пленер вызвал большой интерес как у художников, так и у гостей праздника, для которых провели экскурсию по Морозовской даче.

Что немаловажно, так как старинная усадьба и ее зеленая парковая зона пользуются большой популярностью у живописцев, власти предусмотрительно провели противоклещевую обработку.

- Также на самой даче находятся средства от комаров и других различных насекомых, - подчеркнула Ирина Фалеева. – Поэтому посещать этот объект сейчас можно с детьми любого возраста.

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