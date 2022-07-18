С 25 июля в Обнинске заработают три новых комплекса видеофиксации нарушений ПДД
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 20 июля запланировало комплексную проверку системы оповещения населения.
Электросирены и выносные акустические устройства будут в этот день звучать с 10:40 до 10:45, так что будьте готовы к тому, что на улице будет шумно.
- Также будет проведено замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных цифровых каналов (радиоканалов) первого мультиплекса проверочным сигналом оповещения населения с 10:43 по местному времени продолжительностью до 1 минуты, - уточнили в администрации города.
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