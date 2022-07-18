На Дне города в Обнинске выступят Глюкоза, «Uma2Rman», «Бандэрос» и Хабиб
Каждый год в честь Дня рождения Обнинска дают праздничный концерт и салют. В этот раз в наукограде вновь ожидается настоящий «звездопад».
Как сообщили в понедельник, 18 июля, организаторы праздника, в этом году на сцене перед обнинцами выступят певица Глюкоза, группы «Uma2Rman» и «Бандэрос», а также Хабиб.
По традиции, завершится праздничная программа грандиозным фейерверком. День города в этом году будут праздновать в субботу, 30 июля.
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