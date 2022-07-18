Обнинские пляжники оформили победный дубль в Кемерове

В Кемерове на минувших выходных завершился 11 этап Чемпионата России по пляжному волейболу.

Золотой дубль в нем оформили спортсмены из волейбольного клуба «Обнинск».

В упорной борьбе наши девушки - Елизавета Губина и Арина Ряжнова, и парни - Дмитрий Веретюк и Игорь Величко сумели одолеть соперников и взайти на высшую ступень пьедестала.

Следующий этап чемпиона страна, на котором выступят обнинские спортсмены, пройдет в наукограде с 10 по 14 августа.

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