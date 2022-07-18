Обнинские пляжники оформили победный дубль в Кемерове
В Кемерове на минувших выходных завершился 11 этап Чемпионата России по пляжному волейболу.
Золотой дубль в нем оформили спортсмены из волейбольного клуба «Обнинск».
В упорной борьбе наши девушки - Елизавета Губина и Арина Ряжнова, и парни - Дмитрий Веретюк и Игорь Величко сумели одолеть соперников и взайти на высшую ступень пьедестала.
Следующий этап чемпиона страна, на котором выступят обнинские спортсмены, пройдет в наукограде с 10 по 14 августа.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!