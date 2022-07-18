Обнинский проект по развитию фармкластера стал лучшим на Архипелаге-2022

В Симферополе завершился проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2022». Делегация Калужской области и Обнинска в частности представила на нем проект по развитию фармацевтического кластера региона, который направлен на достижение технологического суверенитета страны. От наукограда в интенсиве принимали участие глава администрации города Татьяна Леонова, председатель Горсобрания Геннадий Артемьев, а также представители научных институтов и предприятий Обнинска.

Вечером в воскресенье, 17 июля, состоялось торжественное награждение победителей. Калужская команда по итогам голосования членов комиссии Госсовета РФ в направлении «Наука» не просто вошла в топ-5 команд (а их здесь было 26), но и признана лучшей с проектом "ФармОстров". Он предполагает полную научно-производственную цепочку от возникновения идеи до реализации конечного продукта, которая должна быть локализована в Обнинске.

- Калужская область снова оказалась на высоте! – сказала мэр города Татьяна Леонова. - Благодарю команду за большой вклад в наш проект, а жителей города за поддержку, которую чувствовала все эти дни!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.