В Боровском районе квадроцикл столкнулся с «Лексусом»
Вечером в воскресенье, 17 июля, в деревне Аристово Боровского района произошла серьезная авария. На улице Зеленой столкнулись автомобиль «Лексус» и квадроцикл. От удара иномарку вынесло в кювет. Квадроцикл лишился всей передней части.
Как сообщают в Главном управлении МЧС по Калужской области, в результате ДТП есть пострадавшие.
На месте ЧП работали спасатели, патруль ГИБДД и медики. Всего в ликвидации последствий аварии участвовали девять человек и три единицы техники.
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