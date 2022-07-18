В Боровском районе квадроцикл столкнулся с «Лексусом»

Вечером в воскресенье, 17 июля, в деревне Аристово Боровского района произошла серьезная авария. На улице Зеленой столкнулись автомобиль «Лексус» и квадроцикл. От удара иномарку вынесло в кювет. Квадроцикл лишился всей передней части.

Как сообщают в Главном управлении МЧС по Калужской области, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте ЧП работали спасатели, патруль ГИБДД и медики. Всего в ликвидации последствий аварии участвовали девять человек и три единицы техники.

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