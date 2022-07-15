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В 32-м микрорайоне Обнинска появятся новые парковки

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.07.2022 17:16 0 152
В 32-м микрорайоне Обнинска появятся новые парковки

На этой неделе подрядчики приступили к реконструкции внутридворового проезда и прилегающих тротуаров в 32-м микрорайоне Обнинска. Работы здесь выполняются в рамках программы ТОС.

В пятницу, 15 июля, ход реконструкции проинспектировали депутат Горсобрания Вадим Макаров и общественник Артем Ярзуткин.
Ранее жители дома №24 по проспекту Маркса жаловались на недостаток мест на парковке. Поэтому в рамках благоустройства стоянку решено было сделать просторнее – машиномест тут теперь будет намного больше.

Помимо прочего, решено было узнать у здешней молодежи - что они думают по поводу возможной установки во дворе новых спортивных сооружений, в частности - волейбольной площадки.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 15.07.2022 17:16 0 152
Тэги: обнинск благоустройство
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