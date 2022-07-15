В Обнинске будут работать два новых паркона

В понедельник, 18 июля, в наукограде начнут фиксировать нарушения ПДД сразу два новых паркона, поступивших от Центра безопасности дорожного движения по Калужской области.

Как уточнили в администрации города, парконы будут следить за нарушения правил остановки и стоянки, в том числе в зоне действия запрещающих знаков. Курсировать по городу они будут ежедневно.

- Штрафы за нарушения (1500 рублей) поступят в областной бюджет, - уточнили в мэрии.

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