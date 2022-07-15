В Обнинске проверили ливневки

В четверг, 14 июля, комиссия по контролю за содержанием автомобильных дорог, в которую входят депутаты и представители блока ЖКХ, провела очередной рейд.

Особое внимание члены комиссии обратили на состояние ливневой канализации вдоль проспекта Ленина и на улицах Гагарина и Белкинской, где ранее во время дождей происходили сильные подтопления. Из-за особого характера местности, здесь особенно важно было проконтролировать эффективную работу инженерных коммуникаций.

Чтобы каждый ливень не превращался в Обнинске во вселенский потоп, члены комиссии предложили проводить чистку колодцев по всему городу почаще. Следующая выездная проверка дорог и инфраструктуры запланирована на август.

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