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Массовый мор рыбы в Протве случился из-за жары

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.07.2022 12:50 0 141
Массовый мор рыбы в Протве случился из-за жары

На прошлой неделе жители Обнинска и его окрестностей наблюдали жуткую картину – в реке Протве в очередной раз произошел массовый мор рыбы. Первое предположение очевидцев – рыба погибла из-за жары, как это было два года назад, однако жители строили и другие догадки, дескать, может кто-то скинул в реку нечистоты?

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области попросило граждан немного подождать, когда специалисты, взявшие пробы, вынесут свой вердикт. На этой неделе Росприроднадзор направил результаты анализов, которые были отобраны на Протве. Согласно им, критичных превышений по химическим показателями в реке не было.

- По мнению экспертов, причиной замора стал тепловой шок, который получили водные биологические ресурсы в процессе устойчивой жаркой погоды, - заявили в Минприроды региона. - Температура в воде после ливня составляла 24,5 градуса. Ихтиологи трактуют первую декаду июля как самую критичную в части гибели рыбы. Это время становится наиболее жарким и опасным для ее жизнедеятельности.

Также в ведомстве обещают: баланс животного мира обязательно восстановится, рыба мигрирует в Протву из других водоёмов Окского бассейна. Проводить какие-либо искусственные мероприятий не нужно.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 15.07.2022 12:50 0 141
Тэги: обнинск экология
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