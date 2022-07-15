Дивный берег в Балабанове взяли под охрану

Набережная реки Страдаловки в Балабанове после масштабных работ по благоустройству, пользуется большой популярностью среди горожан. Правда, не все научились ценить то хорошее, что появляется для них в городе. Несколько недель назад, например, вандалы поломали здесь парковые качели. Власти их восстановили и попросили граждан быть более бережными к элементам благоустройства.

На территории установлены камеры видеослежения, однако по ним не всегда удается вычислить хулиганов. В итоге, из-за участившихся случаев вандализма, властям пришлось усилить меры охраны.

- Теперь зона отдыха будет находиться не только под видеонаблюдением, но и под пристальным вниманием сотрудников охраны, - сообщили в администрации Боровского района.

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