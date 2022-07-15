В Кременках завалили мусором территорию новой спортплощадки

Глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко на днях с рабочим визитом приезжал в город Кременки. По привычке Анатолий Владимирович лично прогулялся по улицам и оценил качество уборки города – и к коммунальщикам у него возникло немало претензий.

- Увидел много недочетов по уборке территорий. На новой спортивной площадке всё в мусоре, не окашивается трава, - пожурил блок ЖКХ глава района.

На все недоработки он обратил внимание городской администрации. До понедельника здесь должны навести порядок.

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