Обнинца осудили на 9 лет за попытку продать 3 килограмма наркотиков

В феврале этого года 33-летний житель наукограда в составе организованной группы в Подмосковье через «закладки» купил более 3 килограммов мефедрона. Мужчина планировал разделить его на маленькие партии и перепродать. Однако когда он перевез наркотики в Боровский район, был задержан полицейскими.

На днях суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, организованной группой, в особо крупном размере.

Ближайшие 9 лет обнинец проведет в исправительной колонии строгого режима.

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