Бывший мэр Белоусова снимал себе квартиру за счет бюджетных средств

С июля по ноябрь 2020 года глава администрации города Белоусова (тогда им был Дмитрий Лескунин – прим.ред.) заключил договор аренды с хозяином квартиры. Правда платил за нее чиновник не из собственного кармана, а из средств городской казны. При этом, в решении городской думы о бюджете на 2020-2022 годы затраты на аренду жилья для главы предусмотрены не были.

Таким образом, за несколько месяцев бывший мэр на аренду жилья растратил 118 тысяч казенных рублей.

Прокуратура сочла это нецелевым расходованием средств и назначила градоначальнику штраф в 10 тысяч рублей. Также ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать с экс-главы незаконно потраченные деньги. И на днях, как сообщают в прокуратуре, 118 тысяч рублей вернулись в бюджет города.

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