В Боровском районе сгорела баня

В четверг вечером, 14 июля, в деревне Башкардово Боровского района произошло ЧП. На улице Добрая загорелась частная баня. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, в ликвидации открытого огня принимали участие восемь человек и спецтехника.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет.

В причинах возгорания разбирается государственный пожарный инспектор.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.