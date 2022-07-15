В Боровском районе сгорела баня
В четверг вечером, 14 июля, в деревне Башкардово Боровского района произошло ЧП. На улице Добрая загорелась частная баня. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, в ликвидации открытого огня принимали участие восемь человек и спецтехника.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет.
В причинах возгорания разбирается государственный пожарный инспектор.
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