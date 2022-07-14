Первую игру сезона обнинский «Квант» впервые сыграет в гостях

Короткий летний перерыв между футбольными чемпионатами прошел, и уже на ближайших выходных обнинский «Квант» проведет свою первую встречу в новом сезоне. Как отмечают в клубе, это впервые – когда на профессиональном уровне «Квант» начинает сезон на выезде.

- Отправимся в гости к хорошо знакомой команде «Строгино», которая заняла в прошлом году 5-е место, остановившись всего в двух очках от призовой 3-й позиции. Однозначно матч будет непростым, но тем и интереснее, - заявили в футбольном клубе.

Игра состоится в воскресенье, 17 июля, в 13:00, в Москве на стадионе «Янтарь». За ходом воскресной встречи болельщики смогут наблюдать с помощью видеотрансляции, ссылка на которой появится в день матча в официальной группе ФК «Квант».

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