В Тарутино наконец отремонтируют центральную улицу

Глава Жуковского района Анатолий Суярко сегодня с рабочим визитом посетил село Тарутино. Пуководитель сельской администрации Елена Смиркина отчиталась о работе проводимой на подведомственной ей территории в этом году.

Так, в ближайшее время на улице Центральной начнётся ремонт дороги, о котором давно уже просили местные жители. Ее приведут в порядок за счет средств района.

- Также поговорили о подготовке к проведению 210-летия Тарутинского сражения. В этом году дата юбилейная, поэтому надо отметить её по-особенному, - подчеркнул Суярко.

В этот же день глава района проинспектировал деятельность колхоза имени Гурьянова.

- Здесь всё под контролем. Ожидаем хороший урожай. Также в планах строительство новой фермы в селе Курилово, - резюмировал Суярко.

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