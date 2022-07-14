Обнинские моржи устроят праздничный заплыв

В воскресенье, 17 июля на городском пляже ТОС «Мирный» вместе с клубом закаливания и зимнего плавания «Обнинские моржи им. Ворожейкина» и Городским клубом ветеранов устроят большой праздник под названием «Спортивный ТОС – здоровый город».

Как сообщил председатель сообщества обнинских моржей Валерий Астахов, программа мероприятий будет обширная. Участников ждут соревнования по волейболу, прыжки в длину, бег на стометровке, плавание на 25 метров.

Мероприятие приурочено к 66-летию Обнинска, приглашаются все жители города. Начало праздника в 11:00.

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