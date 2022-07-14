Берег Протвы в Обнинске будут благоустраивать с учетом пожеланий горожан

В рамках прошлогодней деловой игры «Обнинск – город первых», когда школьные команды придумывали и защищали свои проекты по развитию города, победителем стал проект благоустройства набережной Протвы. Его создали ребята из школы №10. Собственно, именно он сейчас и воплощается в жизнь на берегу реки: на парковке у пляжа не так давно провели электричество, сам пляж обустроили, а берега очистили от мусора и сухостоя.

Более того, именно на этой площадке в День семьи, любви и верности провели большой семейный праздник. Как отметили в мэрии, от горожан поступило много позитивных откликов, а значит проводить фестивали здесь стоит почаще.

В связи с этим в среду, 13 июля, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова сообщила, что жители могут направить свои собственные предложения для дальнейшего благоустройства набережной Протвы. Их можно оставлять прямо на странице градоначальницы в соцсетях.

- Рассмотрим и обсудим все варианты, - заверила Татьяна Николаевна.

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