Школу №4 в Малоярославце отремонтируют к 1 сентября

В Малоярославецкой школе №4 продолжается капитальный ремонт. К новому учебному году здесь должны поменять инженерные сети и окна, привести в порядок полы, стены, фасад, обновить спортзал и пищеблок. Также здесь появится новое оборудование.

Летом в Калужской области традиционно приводится ремонт учебных заведений, и, как сообщил в среду, 13 июля, губернатор Владислав Шапша, в этом году эти возможности стали шире.

- Стартовала большая федеральная программа капремонта школ, - сказал глава региона. - За 5 лет как минимум в 50 школах области будет сделан капремонт. Используем все возможности, чтобы включить в программу дополнительные учебные заведения. Сейчас капремонт идет в 13 школах региона.

По его словам, программа не ограничивается одним лишь ремонтом. Подразумевается также развитие школьного пространства и закупка нового оборудования. Следовательно, у школьников появится больше возможностей не только для учебы, но и для творчества.

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