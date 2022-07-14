В Обнинске появится уличная библиотека в виде раскрытой книги-скамейки

В сквере возле кинотеатра «Мир» в наукограде продолжаются масштабные работы по благоустройству. В данный момент здесь устанавливают светильники, скамейки и урны. А совсем скоро тут откроется и необычная уличная библиотека.

Помимо стилизованного шкафа для произведений литературы, здесь установили и необычную скамейку, выполненную в виде раскрытой книги. На ее «странице» можно прочитать четверостишие из произведения Вероники Тушновой о «томике в переплете полинялом». В общем, все соответствует атмосфере.

Напомним, сквер на улице Шацкого стал победителем голосовании жителей в 2021 году. Этим летом его благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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