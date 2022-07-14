Жителя Жуковского района осудили за незаконную охоту и хранение боеприпасов

Летом прошлого года 57-летний житель Жуковского района отправился на охоту, и не нашел для этого места лучше, чем особо охраняемая природная территория. С помощью заранее спрятанного оружия, прибора ночного видения и других охотничьих девайсов, он выслеживал диких животных, пока не попался на глаза правоохранителям.

В ходе обыска по месту жительства у мужчины изъяли 245 патронов военного образца калибра 7,62 мм, оборот которых без специального разрешения запрещен на территории нашей страны.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранение боеприпасов, а также в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории. Суд назначил ему год ограничения свободы и штраф в 50 тысяч рублей.

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