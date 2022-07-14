Экс-директор спортивного центра в Балабанове вернул государству все, что украл

Бывший директор Центра физкультуры и спорта в городе Балабанове, используя служебное положение, растратил более 120 тысяч рублей из городского бюджета. В последствие за совершение коррупционного преступления он был осужден.

Прокуратура Боровского района в свою очередь обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с него этих средств в доход государства.

Как сообщили в ведомстве в четверг, 14 июля, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме – осужденный экс-директор спорткомплекса вернул более 120 тысяч рублей.

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