В Ермолине автомобиль сбил 9-летнего мальчика

В городе Ермолине Боровского района в среду вечером, 13 июля, произошло ДТП с участием юного велосипедиста.

Девятилетний мальчик выезжал на велосипеде из переулка на проезжую часть и не заметил как к нему справа приближается «Шестерка». Водитель автомобиля применил экстренное торможение, но избежать столкновения все равно не смог и задел заднее колесо велосипеда. Мальчик в итоге ушиб ногу и руку.

Прибывшие на место спасатели оказали ему первую помощь, после чего ребенок был доставлен в Боровскую районную больницу.

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