В Обнинске сгорела машина

Поздно вечером в среду, 13 июля, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре - на проспекте Ленина в Обнинске загорелся автомобиль.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В ликвидации возгорания принимали участие четыре специалиста пожарно-спасательного подразделения МЧС России и одна единица спецтехники. Для выяснения причин возгорания на место был вызван государственный пожарный инспектор.

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