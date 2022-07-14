В Обнинске сгорела машина
Поздно вечером в среду, 13 июля, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре - на проспекте Ленина в Обнинске загорелся автомобиль.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
В ликвидации возгорания принимали участие четыре специалиста пожарно-спасательного подразделения МЧС России и одна единица спецтехники. Для выяснения причин возгорания на место был вызван государственный пожарный инспектор.
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