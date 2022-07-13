В Обнинске открылся бывший «Макдональдс»

В среду, 13 июля, на Киевском шоссе в районе Обнинска состоялось открытие бывшего «Макдональдса» - ресторана быстрого питания «Вкусно и точка».

Первые клиенты появились здесь уже с самого утра, однако небывалого массового ажиотажа это событие среди горожан не вызвало. Так, например, к восьми часам вечера, после конца рабочего дня, здесь по-прежнему не наблюдалось ажиотажа – многие столики на свежем воздухе были свободны.

Возможно сказалось месторасположение ресторана – за городом, вдоль шоссе. Вероятно, когда «Вкусно и точка» откроется в центре города на Аксенова, посетителей будет куда больше.

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