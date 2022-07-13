В Малоярославцком районе несколько дней будет работать передвижной маммограф

Как сообщили на днях в администрации Малоярославецкого района, в течение нескольких дней на двух разных площадках будет дежурить передвижной маммограф, где жительницы смогут пройти обследование на выявление рака молочной железы.

С 27 по 29 июля с 8:30 до 19:20 маммограф будет находиться на территории Детчинской участковой больницы, а с 1 по 5 августа – у Малоярославецкой ЦРБ.

Записаться можно в регистратуре лично или по телефону: Детчино 8(48431) 3-65-49; Малоярославец 8(48431) 2-02-00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

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