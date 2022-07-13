Бабушки Жуковского района своими руками сделали куклы, чтобы отправить их в дом малютки

В Жуковском районе активно развивается движение инициативных граждан старшего поколения – «Серебряных волонтеров».

Недавно, например, бабушки из этого движения связали пледы и шапочки, которые потом передали новорожденным перинатального центра. А на днях они своими руками смастерили куклы, которые позже передадут в дом малютки.

- Благотворительная организация работает в Белоусово при центре социального обслуживания, - уточнили в администрации Жуковского района. - Они помогают людям старшего поколения оставаться активными и дарить свою заботу, тем кто в ней нуждается.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.