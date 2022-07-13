Обнинцев раздражают продукты питания в отделениях «Почты России»

В редакцию нашего портала обратилась жительница наукограда Марина, которая решила поделиться впечатлениями от работы «Почты России» на улице Энгельса (рядом с церковью).

На днях девушка после работы забежала на почту, чтобы забрать посылку. Минутное дело превратилось в получасовое ожидание..

- Работало только одно окошко, очередь была из трех человек: пенсионерка, молодой мужчина и я, - рассказывает Марина. - Нас обслуживала одна девушка, еще две сидели в стороне – одна из них обучала новенькую. Дело, конечно, хорошее, но увы они никак не способствовали тому, чтобы очередь двигалась быстрее. Тут к бабушке, оплачивающей коммуналку, подошла ее подружка – тоже пенсионерка.И вот они думают – купить ли им здесь подсолнечного масла, или дойти до магазина. А может еще сахару взять? В силу возраста, пожилые люди все делали медленно, задавали уточняющие вопросы, переспрашивали, и так далее. К счастью, бабушки все-таки решили пойти за продуктами в магазин, а не покупать их на почте, иначе это бы растянулось еще надолго.

В связи с этим, у девушки возник логичный вопрос: зачем на почте продают продукты питания и бытовую химию?

- Сотрудников и так мало, они еле успевают заниматься своими прямыми обязанностями – оформлять отправления, выдавать посылки, и делать кучу других вещей, - считает девушка. – Мое мнение: не следует такую организацию нагружать бессмысленной продажей продуктов и бытовых средств – выбор тут все равно небольшой, а от работы очень отвлекает.

Что примечательно, буквально на днях в СМИ появилась информация, что руководство «Почты России» намерено изменить свою стратегию в плане продажи продуктов и некоторых непродовольственных товаров. Так что возможно скоро «отвлекающие элементы» уйдут из отделений почтовой связи.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.