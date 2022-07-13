Жители Малоярославца жалуются на перебои с водой
Вот уже несколько дней в Малоярославце происходят сбои в системе водоснабжения. Граждане задаются вопросом: что случилось? В среду, 13 июля, администрация Малоярославца дала разъяснение.
- Водозабор города обеспечивается электроснабжением по фидерам №№ 11 и 16, - говорят в мэрии. - Одиннадцатого июля произошло аварийное отключение головного участка фидера № 16. Чтобы не допустить ограничения водоснабжения, потребители были переведены на фидер № 11.
Но случилось непредвиденное – из-за неисправностей на абонентских трансформаторных подстанциях дачных обществ в деревне Терентьево, фидер №11 вчера аварийно отключился.
- В настоящее время, сотрудники УМП «КЭиТС» выявляют неисправности, осуществляя обследование всех объектов электроснабжения, - уверяют в администрации. - Предприятие работает в усиленном режиме. В кратчайшие сроки проблема будет устранена!
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