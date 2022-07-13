ЕСПЧ принял сторону обнинской правозащитницы Татьяны Котляр и назначил ей компенсацию, которую она не получит

Европейский суд по правам человека во вторник, 12 июля, обнародовал свое решение на жалобу обнинской правозащитницы Татьяны Котляр на ее приговор по делу о «резиновой квартире». ЕСПЧ назначил ей компенсацию в размере 6 тысяч евро.

Как известно, долгие годы Татьяна Михайловна регистрировала на своей жилплощади иностранных граждан. По ее же признанию, количество прописавшихся она никогда не считала, но в паспортном столе цифры озвучивались самые неожиданное – вплоть до 800 человек. И даже после приговора в 2015 году, когда ее признали виновной в фиктивной постановке на учет, она заявила, что все равно будет продолжать прописывать у себя тех, кому нужна регистрация. Мотивировала она эта несовершенством законодательства. Мол, государство требует от гражданина прописку, а условия для того, чтобы он прописался именно по месту пребывания (например, на съемной квартире) не создает.

Собственно, решение ЕСПЧ касалось как раз того самого приговора 2015 года.

- По мнению ЕСПЧ такой приговор не должен был быть вынесен в принципе, - говорит Татьяна Михайловна. – В Европе не понимают, что такое прописка, которая была в СССР, и почему до сих пор человек, который где-то поселился, не может сам себя зарегистрировать, а должен куда-то являться со всеми собственниками жилья. Я думаю, в ЕСПЧ просто не стали особо разбираться, так как в Европе этого механизма не понимают.

Отправив жалобу в Европейский суд по правам человека, по сути Татьяна Михайловна, "наехала" на Российскую Федерацию, которая и должна была выплатить ей компенсацию в 6 тысяч евро. Однако из-за последних известных событий Россия вышла из состава Совета Европы и решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта, исполнять не должна, так что никакой компенсации обнинской правозащитнице не видать.

Татьяна Михайловна сетует – деньги лишними не бывают. Мол, ей бы и адвоката своего хотелось отблагодарить, и заплатить за аренду офиса на улице Лейпунского, который, по ее словам, все это время она оплачивает из собственной пенсии. Но, увы, довольствоваться придется лишь моральным удовлетворением.

Тем не менее, как говорит Котляр, деньги для нее не главное. Она лишь пытается призвать государство отрегулировать механизм регистрации.

- Давно уже пора поменять эту систему, - считает правозащитница. - Чтобы человек мог прийти на почту, заполнить бланк и отправить в нужную инсстанцию для постановки на учет. За обман или неисполнение – штраф. Так бы мы за несколько лет всех приучили бы регистрироваться. А вместо этого наворотили уголовную ответственность за фиктивную регистрацию. Такого даже при Сталине не было, когда сажали за нарушение паспортного режима...

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