В Боровском районе открылся культурный центр Мьянмы

Во вторник, 12 июля, в парке «Этномир» Боровского района произошло большое событие – здесь открылся культурный центр Мьянмы. В торжественной церемонии принял участие лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал это «важным событием для укрепления дружбы между нашими странами».

В администрации Боровского района подчеркнули: новый объект станет не только украшением «Этномира», но и представит туристам лучшие духовные и культурные традиции Мьянмы.

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